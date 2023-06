Recupera un cucciolo con la pancia ingrossata e gli salva la vita

Una ragazza ha salvato la vita a un cucciolo di cane: abbandonato in strada con la pancia ingrossata, la piccola non riusciva più a respirare.

Ogni giorno sui social network vengono condivise storie di animali maltrattati e abbandonati in strada. In molti casi, i video che raccontano questi episodi raggiungono in poco tempo le case di milioni di spettatori. Così è accaduto per un filmato che ha per protagonista una cucciola di cane di appena due mesi di vita, lasciata in strada in condizioni terribili. Daisy, così è stata ribattezzata la piccola quattro zampe, era in fin di vita quando è stata soccorsa da una ragazza che fortunatamente si è accorta di lei.

Abbandonata in strada con la pancia ingrossata, la cucciola Daisy era in fin di vita

Il video che ha per protagonista Daisy è stato condiviso su YouTube sul canale social dedicato a tutti gli amanti degli animali, The Penguin, all’account social @The Penguins.

Come si legge nella didascalia posta a corredo del video condiviso sui social, la cagnolina Daisy è stata trovata poche settimane fa in strada dopo essere stata abbandonata. Le condizioni di salute della cucciola, di appena due mesi di vita, erano critiche: le complicazioni dovute a un’infezione, le avevano causato un gonfiore allo stomaco così grave che la piccola non riusciva più a mangiare né bere e respirava a fatica.

Una ragazza, che si è trovata a passare per caso davanti alla cagnolina, vedendola che giaceva immobile a terra in quelle condizioni senza riuscire più a muoversi, l’ha subito soccorsa. Portata nella clinica veterinaria più vicina, la cucciola è stata subito ricoverata. Un’equipe medica si è occupata della cagnolina, le cui condizioni sono apparse sin da subito estremamente critiche: Daisy aveva un gravissimo versamento peritoneale, ovvero un’infiammazione dei tessuti addominali o del peritoneo che determina un versamento dei fluidi nella cavità peritoneale, con conseguente disidratazione e squilibrio elettrolitico. Tra le principali cause della peritonite nel cane si annoverano l’ipertensione, l’ipoprotidemia (livello anormalmente basso di proteine nel sangue), traumi, tumori o cardiopatie.

Avendo poche difese immunitarie, purtroppo i cuccioli di cane rischiano di ammalarsi frequentemente sviluppando patologie anche gravi, soprattutto quando vivono in strada. L’accumulo di liquido che la povera Daisy aveva nello stomaco le aveva impedito di mangiare e bere negli ultimi giorni e, aumentando sempre di più, le aveva iniziato a causare gravi difficoltà respiratorie. I veterinari hanno operato la cucciola, aspirando via il liquido e somministrandole farmaci e flebo. Il liquido è stato rimosso per due volte prima che Daisy riuscisse a trarne qualche beneficio. La donna che ha trovato la cucciola si è recata tutti i giorni in clinica per informarsi delle condizioni di salute della cagnolina. La piccola si sta a poco a poco riprendendo: ha iniziato a mangiare e a bere da sola, riesce a stare in piedi e anche a scodinzolare. Adesso la dolce Daisy ha bisogno di una famiglia che possa donarle tutto l’amore e le attenzioni che merita e di cui ha bisogno. (di Elisabetta Guglielmi)