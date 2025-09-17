Proponiamo una posizione di Recruiter tirocinante nel nostro team di Padova.
La persona selezionata, dopo un periodo di formazione, si occuperà delle seguenti attività:
- Utilizzo di canali di reclutamento e screening dei curricula
- Redazione e pubblicazione di annunci sui portali di settore
- Screening delle candidature ricevute e ricerca attiva
- Reportistica relativa al reclutamento di candidati
- Partecipazione a colloqui face to face e online
- Redazione di short list per le aziende clienti
Nella seconda fase del tirocinio, a seconda delle attitudini, è prevista anche una formazione per l’acquisizione e gestione di nuovi clienti.
Si offre:
- Percorso formativo di 6 mesi
- Posizione full time, possibilità di tirocinio curricolare o extra-curricolare
- Contesto multinazionale dinamico e stimolante
- Rimborso spese previsto
Invitiamo chi è interessato a candidarsi per unirsi al nostro team!
