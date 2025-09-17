28.8 C
Lavoro

Recruiter

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Jefferson Wells è una società di consulenza specializzata nella ricerca e selezione di professionisti nel campo di Senior ed Executive Management.

Proponiamo una posizione di Recruiter tirocinante nel nostro team di Padova.

La persona selezionata, dopo un periodo di formazione, si occuperà delle seguenti attività:

  • Utilizzo di canali di reclutamento e screening dei curricula
  • Redazione e pubblicazione di annunci sui portali di settore
  • Screening delle candidature ricevute e ricerca attiva
  • Reportistica relativa al reclutamento di candidati
  • Partecipazione a colloqui face to face e online
  • Redazione di short list per le aziende clienti

Nella seconda fase del tirocinio, a seconda delle attitudini, è prevista anche una formazione per l’acquisizione e gestione di nuovi clienti.

Si offre:

  • Percorso formativo di 6 mesi
  • Posizione full time, possibilità di tirocinio curricolare o extra-curricolare
  • Contesto multinazionale dinamico e stimolante
  • Rimborso spese previsto

Invitiamo chi è interessato a candidarsi per unirsi al nostro team!


