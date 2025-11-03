Recruiter Junior a Milano con Opportunità di Crescita Professionale

Titolo lavoro: Recruiter junior



Azienda: Eurointerim



Descrizione lavoro:

La posizione di Stageur nel reclutamento e selezione del personale prevede la partecipazione attiva alle attività di ricerca di talenti e gestione dei colloqui. È richiesta una buona capacità di comunicazione e la predisposizione al lavoro di squadra, mentre una laurea in ambito umanistico o economico costituisce un vantaggio. I candidati selezionati avranno l’opportunità di acquisire esperienza pratica nel settore delle risorse umane, e potranno beneficiare di un ambiente di lavoro stimolante e formativo.



Località: Villorba, Treviso



Data pubblicazione: Fri, 10 Oct 2025 06:50:01 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo