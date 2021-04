Una forte polemica sulle quote di vaccini alle Regioni, che vorrebbe in base alla popolazione, e sui fondi e i dipendenti aggiuntivi per la sanità della Campania: è la sintesi dell’intervento del governatore Vincenzo De Luca alla Conferenza unificata con il premier Mario Draghi, secondo quanto riferiscono fonti che assistono alla videoconferenza.

Il presidente della Campania sul Recovery Plan e i grandi progetti in arrivo avrebbe ribadito la sua richiesta di abolire l’abuso d’ufficio, a beneficio degli amministratori pubblici, secondo quanto riferito. Inoltre di fermare i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato dopo le gare d’appalto.