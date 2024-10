Recordati, Barclays alza il prezzo obiettivo in attesa dei risultati finanziari.

Barclays ha aumentato il target price per le azioni di Recordati a 48 euro, in crescita rispetto ai precedenti 45 euro, segnando un incremento del 7%. Tuttavia, ha confermato la raccomandazione “Underweight” sulla multinazionale farmaceutica, che è parte del FTSE MIB. In preparazione ai risultati del terzo trimestre del 2024, previsti per l’8 novembre, gli analisti hanno aggiornato i tassi di cambio e hanno incluso nel loro modello la recente acquisizione di Enjaymo. Questo aggiornamento ha portato a un aumento delle previsioni per gli anni futuri, con una variazione stimata di un valore medio (MSD%) per le vendite.

Per quanto riguarda le attese di vendita per il terzo trimestre del 2024 e l’EBITDA rettificato, Barclays prevede risultati leggermente al di sotto del consenso del mercato, con previsioni di vendite a -1% e un EBITDA a +2%. Gli analisti si attendono un “trimestre lineare”, in vista della conclusione dell’accordo su Enjaymo, previsto per il quarto trimestre del 2024.

Recordati continua a presentare performance solide nel contesto delle sue acquisizioni e della sua strategia di crescita, ma la prudenza di Barclays riflette le incertezze legate all’integrazione di Enjaymo e le condizioni di mercato. La decisione di mantenere un rating “Underweight” suggerisce che Barclays non prevede forti aumenti nel breve termine e consiglia di essere cauti sugli investimenti in questa azienda al momento.

In sintesi, mentre Barclays mostra un certo ottimismo con l’aumento del target price, rimane cauta riguardo alla raccomandazione, indicandola come un’opzione non prioritaria. L’attenzione è rivolta alla performance imminente e alla capacità di Recordati di cogliere le opportunità derivanti dalla nuova acquisizione, e le aspettative degli analisti rimangono moderatamente timide in un contesto di mercato variabile.