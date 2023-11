Recordati, azioni proprie all’1,51% del capitale sociale

– Recordati, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha reso noto di aver acquistato, dal 13 al 17 novembre 2023, complessivamente 25.490 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 45,0429 euro, tramite UBS Europe SE quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza, al programma di acquisto di azioni proprie per conto della Società.

Al 17 novembre, Recordati deteneva 3.167.074 azioni proprie pari all’1,514% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, frazionale rialzo per il Gruppo farmaceutico, che mette a segno un modesto profit a +0,58%.