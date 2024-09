– Recordati, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha reso noto di aver acquistato, dal 26 al 28 agosto 2024, complessivamente 20.548 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 51,1194 euro.

Al 30 agosto, Recordati deteneva 2.840.334 azioni proprie pari all’1,358% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, contenuto ribasso per il Gruppo farmaceutico, che archivia la sessione in flessione dell’1,42%.