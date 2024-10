Recordati, accordo con Sanofi per i diritti del farmaco Enjaymo

Recordati ha annunciato un accordo con Sanofi per l’acquisizione dei diritti globali su Enjaymo (sutimlimab), un farmaco biologico unico approvato per il trattamento della malattia dell’agglutinina fredda (CAD), una rara patologia linfoproliferativa delle cellule B. Enjaymo è un anticorpo monoclonale umanizzato indicato per trattare l’emolisi negli adulti affetti da CAD. Nel 2022, ha ottenuto l’approvazione da parte della FDA, della Commissione Europea e del Ministero della Salute giapponese. Questo trattamento, somministrato per via endovenosa, risponde a un significativo bisogno medico insoddisfatto nei pazienti con CAD.

Dal punto di vista finanziario, Enjaymo ha generato ricavi di circa 100 milioni di euro negli ultimi dodici mesi fino ad agosto 2024 e si prevede che nel 2025 supererà i 150 milioni di euro, con un potenziale di vendite annue comprese tra 250 e 300 milioni di euro, più del doppio delle attuali. Nonostante l’acquisizione, Recordati prevede un contributo minimo ai ricavi nel 2024, ma si stima che l’operazione sarà immediatamente accrescitiva a livello di EBITDA, con una redditività più alta rispetto alla media del settore delle malattie rare a partire dal 2025.

Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo, Recordati effettuerà un pagamento iniziale di 825 milioni di dollari, con ulteriori pagamenti legati a traguardi commerciali fino a 250 milioni di dollari, nel caso in cui i ricavi netti raggiungano determinate soglie di vendite. L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2024, soggetta alle necessarie autorizzazioni regolatorie.

L’acquisizione sarà finanziata attraverso liquidità esistente e nuovi finanziamenti bancari già definiti. Il debito netto di Recordati al termine del 2024 è previsto attorno a 2,4 – 2,5 volte l’EBITDA pro-forma, riducendosi a meno di 2,0 volte entro la fine del 2025, presupponendo nessuna ulteriore operazione di sviluppo aziendale. Nonostante l’acquisizione, la politica di dividendi e allocazione del capitale del Gruppo rimarrà invariata, indicando un approccio strategico prudente e focalizzato sulla crescita.