Adele infrange già alcuni record storici con Easy On Me: numeri straordinari per il nuovo singolo della cantante.

Era prevedibile, forse anche scontato, ma sorprende lo stesso. Adele sta infrangendo tutti i record con Easy On Me. Il suo nuovo singolo, il primo dopo ben sei anni di silenzio, sta travolgendo come un vero e proprio uragano le classifiche di tutto il mondo. E non solo nelle classifiche. Anche sulle piattaforme streaming la popstar britannica sta segnando grandissimi numeri, complice l’entusiasmo indescrivibile di tutti i suoi fan.

Adele

Adele da record con Easy On Me

Incredibile ma vero, la nuova canzone della soulwoman ha raggiunto il numero 1 su iTunes non in dieci o venti paesi, ma in ben sessanta paesi differenti. E come se non bastasse, il video ufficiale di Easy On Me in 24 ore ha raggiunto ben 41 milioni di views (dopo tre giorni è a 70 milioni).

Se questi numeri fanno già ben intendere la portata del successo raggiunto dalla cantante con il suo ritorno, sono però quelli segnati su Spotify e Amazon Music a far strabuzzare gli occhi, faendo entrare direttamente Easy On Me nella storia di queste piattaforme.

Adele da record su Spotify e Amazon Music

Nessuno come Adele nella storia di Spotify. Il brano pubblicato il 15 ottobre è stato il più ascoltato nelle prime 24 ore dal rilascio sulla piattaforma di streaming musicale svedese. Stesso discorso per Amazon Music. Due record che saranno difficili da battere anche per altri artisti in futuro.

D’altronde, c’era grandissima attesa per il ritorno della cantante britannica, che ha la ‘fortuna’ di piacere a tutti: dai più giovani al pubblico più adulto, da chi è abituato ad ascoltare musica pop a chi predilige qualcosa di più raffinato e sofisticato. Un pubblico trasversale che le ha restituito fin da subito lo scettro di artista più ascoltata al mondo. Di seguito il video di Easy On Me: