Il tornado Adele si è abbattuto su tutte le classifiche mondiali. Easy On Me è alla numero 1 su iTunes in ben 60 paesi e su You Tube il video musicale ha raggiunto la cifra monster di 41 milioni di visualizzazioni in appena 24 ore. Ma i veri record sono arrivati sulle due più importanti piattaforme di streaming. Spotify e Amazon Music hanno rivelato che Easy On Me è la canzone che ha ottenuto più stream nel giorno del debutto.

“Congratulazioni ad Adele. “Easy On Me” ha raggiunto il record mondiale per il maggior numero di stream nel primo giorno da quando esiste Amazon Music”. “Adele segna un nuovo record. Oggi venerdì 15 ottobre Easy On Me diventa il pezzo più ascoltato nelle prime 24 ore dal rilascio”.

Sapevo che con questo attesissimo comeback la cantante inglese avrebbe ottenuto grandi risultati, ma francamente non ero certo che i numeri sarebbero stati più alti di quelli di Hello. Va sottolineato che lo streaming è un mercato in continua crescita e sei anni fa il panorama musicale era diverso da quello di oggi. In ogni caso stiamo parlando di un successo senza sé e senza ma, questi sono numeri che altre cantanti ad oggi si sognano.

I record annunciati da Amazon e Spotify.

Congratulations, @Adele. “Easy On Me” has the global record for the most first-day streams of any song in the history of Amazon Music. 🔊 https://t.co/OiNO7lFebp pic.twitter.com/jDdZXSTetU — Amazon Music (@amazonmusic) October 15, 2021

And just like that, @Adele set a new record 🏆 pic.twitter.com/WIz55hQmln — Spotify (@Spotify) October 15, 2021

Spotify confirms that Adele’s #EasyOnMe has already broken the record for most-streamed song in a single day in the platform’s history. pic.twitter.com/BbLEHgOZlx — Pop Base (@PopBase) October 15, 2021

