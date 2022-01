Taylor Swift scelta come ambasciatore globale del Record Store Day 2022, per celebrare il 15° anniversario della manifestazione annuale.

Taylor Swift sarà la prima ambasciatrice globale del Record Store Day 2022 dopo le vendite astronomiche di vinili dei suoi ultimi album. “I luoghi in cui andiamo a navigare, esplorare e scoprire musica vecchia e nuova sono sempre stati sacri per me“, ha detto Swift in un comunicato stampa. “I negozi di dischi sono così importanti, perché aiutano a perpetuare e promuovere l’amore per la musica come passione“.

Taylor Swift è l’ambasciatrice del Record Store Day 2022

“Sono molto orgogliosa di essere l’Ambasciatore di quest’anno per il Record Store Day. I luoghi in cui andiamo a navigare, esplorare e scoprire musica nuova e vecchia sono sempre stati sacri per me“, ha detto Swift in un comunicato stampa dopo essere stata scelta come testimonial della manifestazione musicale annuale. L’annuncio su Instagram:

Secondo il comunicato stampa, Swift rilascerà una “versione speciale RSD 2022” in onore del 15° anniversario della celebrazione. Durante i precedenti eventi RSD, l’artista ha pubblicato nuove versioni dei suoi album 1989 e Speak Now, e ha pubblicato un singolo in vinile da 7 pollici di Gasoline di Haim, secondo quanto riferisce Billboard.

Anna Lundy e Doyle Davis del Grimey’s New and Pre-Loved Music, negozio a Nashville, hanno ringraziato il continuo patrocinio della Swift di negozi come il loro. “La Swift ha mostrato il suo amore e il suo sostegno per i negozi di dischi indipendenti, non solo supportando il negozio, in particolare durante i primi giorni bui della pandemia, ma anche quando ha donato direttamente per aiutarci a sostenere il nostro staff“, hanno affermato in un comunicato stampa.

I Pearl Jam, Brandi Carlile e Fred Armisten sono stati nominati ambasciatori del Record Store Day per gli Stati Uniti, ma la Swift è la primo artista ad essere nominata ambasciatrice globale. La co-fondatrice dell’RSD, Carrie Colliton, ha dichiarato – nel comunicato stampa – che l’organizzazione era “piuttosto esigente riguardo alle persone che invitiamo a ‘indossare la fascia’” da ambasciatori del Record Store Day.

“Vogliamo sempre assicurarci che quegli ambasciatori amino davvero i negozi di dischi e siano creativi sui modi per celebrarli”, ha affermato Colliton. “Per il nostro 15° Record Store Day, stiamo collaborando con una donna che fa tutto questo e sembra essere una delle più grandi artiste del pianeta“.