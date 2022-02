Le migliori uscite che saranno pubblicate in occasione del Record Store Day 2022, dai Ramones a Billy Bragg.

Il Record Store Day 2022 si avvicina. Alla luce della pandemia, tale ricorrenza è stata dipanata su più date negli ultimi due anni, ma per il 2022 la stragrande maggioranza delle uscite speciali cadrà il 23 aprile. È stato definito, inoltre, un giorno aggiuntivo, il 18 giugno, come data di sicurezza per eventuali problemi che dovessero sorgere.

Disco di vinile

Record Store Day 2022: tante novità in arrivo

Le uscite degne di nota del Record Store Day 2022 includono il primo EP in studio degli Alice In Chains, un’edizione per il 40° anniversario di A Celebration degli U2, due diverse ristampe di EP di David Bowie, una edizione da 7 pollici di versioni alternative di Medicine At Midnight, album del 2021 dei Foo Fighters e l’album live in doppio vinile dei Pearl Jam, Live On Two Legs. Taylor Swift, che è stata recentemente nominata Global Ambassador del Record Store Day 2022, pubblicherà un 7 pollici del suo singolo del 2020, The Lakes. Un post dal profilo Instagram:

Questa è solo la punta dell’iceberg, poiché il Record Store Day promette centinaia di uscite speciali in vinile che faranno da colonna sonora del 2022. Di seguito, sono riportate alcune delle uscite del 23 aprile che hanno già attirato l’attenzione di molti amanti della musica.

Le migliori uscite del RSD 2022

Di seguito, le uscite più interessanti che potranno essere acquistate in occasione del Record Store Day 2022: