Svelata la data ufficiale del Record Store Day 2022 che, l’anno prossimo, festeggia la sua quindicesima edizione.

Il 2022 il Record Store Day festeggia 15 anni: nel corso del tempo è diventato il più grande evento musicale della durata di un solo giorno al mondo. Ci saranno molte sorprese per tenere impegnati gli appassionati di musica in questa nuova edizione organizzata all’indomani della pandemia di Covid-19.

Il Record Store Day 2022: svelata la data

Il Record Store Day 2022 si terrà il 23 aprile del prossimo anno. L’evento avrà diversi partner: Bowers & Wilkins, Meantime Brewing Company, Rega Research e Sound Performance, che ritorneranno anche in questa nuova edizione, avendo già partecipato, in passato, a questo importante appuntamento musicale. Un post da Instagram:

Il Record Store Day 2021 ha proposto lanci di vinili esclusivi di 538 artisti in totale, tra cui superstar come Ed Sheeran e Little Mix, nonché ristampe celebrative di classici moderni come Back To Black di Amy Winehouse.

Il successo del vinile

Nel 2020, le vendite di vinile sono cresciute per il 13° anno consecutivo nel Regno Unito, balzando di oltre un decimo (11,5%) su base annua a quasi 5 milioni (4,8 milioni). I ricavi del vinile sono aumentati del 30,5% su base annua a 86,5 milioni di sterline, il totale più alto dal 1989.

Un bel business che calza a pennello con il Record Store Day che, storicamente, rappresenta la giornata in cui questo tipo di supporto musicale è abbinato a diverse uscite musicali speciali, al quale si affiancano spettacoli dal vivo unici appositamente montati per l’occasione. I festeggiamenti della giornata si svolgono su scala internazionale, trascendendo i confini nazionali con negozi di dischi partecipanti “in tutti i continenti tranne l’Antartide“, secondo quanto riporta il sito web dell’evento.