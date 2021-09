Drake, Certified Lover Boy: il sesto album del rapper canadese infrange ogni record e batte anche Donda di Kanye West.

Drake batte Kanye West. Il dominio da record del rapper americano con il suo ultimo album Donda è durato solo una settimana, il tempo di aprire la strada a un altro dei dischi più attesi degli ultimi anni, Certified Lover Boy, il sesto di Drake. Senza eccessive pubblicità, senza annunci disattesi, senza incredibili dietrofront, senza ascolti in esclusiva all’interno di uno stadio, il rapper canadese è riuscito comunque a creare un hype incredibile per il suo lavoro, che pochi giorni dopo la sua uscita ha infranto ogni record sulle piattaforme di streaming audio.

Drake supera Kanye West: nuovo record per il rapper

Come affermato dalle due principali piattaforme di streaming musicale, Spotify e Apple Music, Certified Lover Boy è il disco con più ascolti nelle prime 24 ore. Un record straordinario che arriva proprio nei giorni in cui il rapper canadese ha voluto colpire ancora il rivale facendo ascoltare a sorpresa, sulla sua radio personale, Life of the Party, uno dei brani non inseriti in Donda. Una canzone molto speciale, in collaborazione con André 3000 e contenente un dissing proprio nei confronti di Drake.

Al di là di queste schermaglie, finora sono i numeri a premiare il rapper canadese. Nelle prime 24 ore l’artista ha infranto il record di ascolti, raccogliendo oltre 153 milioni di stream su uno e oltre 170 milioni di stream sull’altro. Numeri pazzeschi rispetto a quelli di Donda, che si era fermato nelle prime 24 ore a oltre 60 milioni su Apple Music e a oltre 90 milioni su Spotify.

Drake batte anche se stesso

Non è la prima volta che Drake stabilisce un record. Già in passato era riuscito a fare grandissimi numeri sulle principali piattaforme streaming. Nel 2018 con Scorpion, il suo precedente disco, aveva raccolto oltre 120 milioni di stream su Apple Music e 132 su Spotify. Numeri che impallidiscono rispetto a quelli appena conquistato con Certified Lover Boy.

Di seguito il video di Way 2 Sexy di Drake: