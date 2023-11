Record per il libro di Britney: quante copie ha venduto in Europa e USA

Come previsto il libro di Britney Spears ha fatto il botto. In appena 24 ore in USA The Woman in Me ha venduto più di 400.000 copie, arrivando a 1,1 milione nella prima settimana, diventando così l’autobiografia di una donna più venduta d’America nel 2023, un altro record per la principessa del pop.

“L’attesissimo libro di memorie di Britney Spears, “The Woman in Me”, ha venduto 1,1 milione di copie in tutti i formati negli Stati Uniti nella prima settimana di vendita. I primi numeri di vendita collocano il libro della Spears al top di vendite nel settore delle memorie di celebrità, adesso è quindi tra i titoli più venduti negli ultimi anni. – si legge sul New York Times – Meglio di lei il libro di memorie del principe Harry, che ha venduto 1,6 milioni di copie negli Stati Uniti. La Spears e il suo team però hanno adottato un approccio atipico nei confronti della promozione del libro. A differenza del principe Harry, che ha partecipato a una serie di interviste di alto profilo per promuovere l’uscita del suo libro – comprese le apparizioni in “60 Minutes” e “The Late Show With Stephen Colbert” – la Spears non ha rilasciato alcuna intervista televisiva. Ha invece fornito alla rivista People estratti in anteprima e citazioni inviate via e-mail e ha promosso il libro online ai suoi milioni di follower sui social media”.

#TheWomanInMe by Britney Spears sold 1.1 MILLION copies during its first week in the US, the Associated Press reports. pic.twitter.com/CYEDb9H560 — Fan Account (@breatheonmiley) November 1, 2023

Record di vendite per Britney anche in Europa.

Non solo in USA, The Woman in Me se l’è cavata alla grande anche in Europa. Il libro ha venduto 170.000 copie nel regno Unito: “The Woman in Me di Britney Spears ha venduto 91.000 copie fisiche raggiungendo facilmente la vetta della classifica ufficiale della Top 50 del Regno Unito nella sua prima settimana di vendita e diventando il titolo di saggistica di Simon & Schuster più venduto da quando sono iniziate le nuove registrazioni. Le copie lievitano a 170.000 includendo ebook e l’audiolibro“.

Record anche in Germania, dove The Woman in Me ha venduto 120.000 copie: “La versione tradotta del libro ha debuttato al numero uno nella categoria saggistica, mentre la versione in lingua originale si è piazzata alla numero cinque nella stessa classifica. Complessivamente ha raggiunto le 120.000 copie vendute“.