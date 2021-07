Nessuno come Sangiovanni: il giovane cantante è riuscito in un’impresa che non era mai riuscita a nessun altro cantante di Amici.

Sono già venti l’edizioni di Amici di Maria De Filippi andate in archivio. In vent’anni dal talent di Canale 5 sono venuti a galla talenti di straordinario successo, da Emma ad Alessandra Amoroso, da Annalisa a Irama, da Gaia a Marco Carta. Eppure, nessunod i questi cantanti, oggi big della nostra musica, era mai riuscito in un’impresa clamorosa. Un’impresa che era diventata un tabù, infranto dall’ultimo arrivato: Sangiovanni. Il cantante vicentino, vero mattatore dell’ultima edizione, è riuscito a conquistare il primo riconoscimento all’estero per un artista proveniente dalla scuola di Amici.

Sangiovanni disco d’oro in Svizzera

Sembra incredibile, ma Sangiovanni è riuscito in un’impresa che non era mai stata raggiunta nemmeno da grandi cantanti come Emma e Alessandra Amoroso. Per la prima volta un cantante di Amici ha conquistato una certificazione all’estero.

In particolare il cantante ha conquistato con Malibù, singolo multiplatino in Italia, un disco d’oro in Svizzera, raggiungendo la soglia delle 7500 copie nel paese elvetico. Lo stesso brano da mesi sta spopolando anche sui Spotify, dove ha superato anche quota 50 milioni di stream.

I numeri straordinari di Sangiovanni

Spesso dal talent di Maria De Filippi sono stati lanciati cantanti che si sono rivelati col tempo delle vere meteore. Sembrerebbe però essere diversa la storia del cantautore vicentino, che anche con il suo EP sta ottenendo risultati incredibili. Da settimane occupa il primo posto nella classifica Fimi, ha raggiunto il disco di platino, resistendo all’assalto anche di tante nuove uscite di artisti sulla carta molto più conosciuti. Insomma, a livello di numeri Sangiovanni è ormai un big a tutti gli effetti. Che possa essere l’inizio di una carriera brillante, con tanto di consacrazione a Sanremo? Di seguito il visual video di Malibu:

