Il nuovo brano di Adele, Easy on Me, ha battuto ogni record di vendita e di streaming nella prima settimana della sua pubblicazione.

Il ritorno di Adele è stato da record con il suo nuovo singolo Easy On Me che è volato dritto alla posizione numero 1 della Official Singles Chart nel Regno Unito, conquistando la corona con la massiccia vendita di 217.300 copie nella sua prima settimana – la cifra più alta della settimana da Shape Of You di Ed Sheeran, che ha venduto 226.800 copie a gennaio 2017. Adele ha anche battuto un record della classifica ufficiale del Regno Unito con il singolo poiché Easy On Me ha collezionato 24 milioni di stream nel Regno Unito, il maggior numero di stream per una canzone in una settimana, superando il record di 16,9 milioni di Ariana Grande stabilito a gennaio 2019 con 7 Rings. Easy On Me ha sbancato anche per quel che riguarda le vendite di download digitali del 2021, con 23.500 acquisti.

Adele

Adele, Easy On Me da record nella classifica del Regno Unito

Easy On Me è il primo singolo di Adele pubblicato in sei anni di pausa ed è la traccia principale del suo prossimo album 30. Il grande successo di classifica della nuova canzone della cantante britannica porta alla ribalta anche altri due brani nella Top 40: When We Were Young, infatti, arriva alla posizione numero 25 e Someone Like You si giunge, invece, alla numero 34. Il video di Easy On Me:

Nel frattempo, il nuovo album dei Coldplay – Music of the Spheres – porta la loro recente collaborazione con i BTS My Universe alla posizione numero 5, mentre Let Somebody Go con Selena Gomez entra alla numero 24: l’ex hit da Top 20 Higher Power rimbalza alla numero 26.

Una ballad legata al divorzio della cantante

Una ballata straziante che esplora il divorzio di Adele dall’imprenditore Simon Konecki, Easy on Me è il singolo principale del prossimo album di Adele 30. Il 15 ottobre, il gigante dello streaming musicale Spotify ha annunciato su Twitter che Adele aveva battuto il record per la canzone più trasmessa in streaming in un solo giorno con Easy on Me.

La cantante è anche la prima persona a comparire sulla copertina di entrambe le edizioni britannica e americana della rivista Vogue nel numero di novembre, con interviste per entrambe le edizioni pubblicate online all’inizio di ottobre. Nella sua intervista a Vogue America con Abby Aguirre, Adele ha detto che 30 era diventato un modo per spiegare le cose a suo figlio, incluso il motivo per cui i suoi genitori non vivevano più insieme.