Record di Occupazione: Italia Cresce e Vola verso il Futuro

Negli ultimi due anni e mezzo, l’Italia ha visto la creazione di quasi un milione di nuovi posti di lavoro, raggiungendo diversi record. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato, in un videomessaggio all’assemblea di Confcommercio, che il numero degli occupati ha toccato il massimo storico e la disoccupazione è ai livelli più bassi degli ultimi 18 anni. Ha evidenziato la diminuzione del precariato e l’aumento dei contratti stabili, attribuendo questi risultati non al governo, ma alle imprese e ai lavoratori del Paese.

Meloni ha rimarcato il ruolo del governo nel creare un ambiente favorevole alla crescita e alla competitività. Dal suo insediamento, ha affermato di aver supportato chi genera ricchezza e occupazione, puntando a migliorare le condizioni per gli investimenti in Italia. Inoltre, ha evidenziato l’impegno per rafforzare l’export e la presenza delle aziende italiane sui mercati internazionali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it