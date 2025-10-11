Record di migrazione di uccelli negli Stati Uniti del sud

Un incredibile fenomeno ha sorpreso il mondo ornitologico: oltre 1,2 miliardi di uccelli hanno migrato verso sud in una sola notte. Questo è il dato più alto mai registrato dal progetto BirdCast, una iniziativa del Cornell Lab of Ornithology che utilizza la tecnologia radar per monitorare i volatili in movimento.

Il 25 settembre, BirdCast ha tracciato la migrazione di 1,2 miliardi di uccelli, stabilendo un nuovo record dal lancio della piattaforma. Andrew Farnsworth, scienziato in visita al Cornell Lab, ha descritto questi numeri come “quasi inconcepibili”, sottolineando l’impatto straordinario di questo evento.

Questa migrazione ha superato il precedente record di un miliardo di uccelli, registrato durante una migrazione avvenuta in un ottobre recente. Entrambi i fenomeni hanno visto in volo più di cento specie diverse, tra cui passeri e uccelli di riva. Farnsworth ha stimato che quella notte rappresentasse circa il 10% degli uccelli del continente in volo contemporaneamente, mentre una notte di migrazione media vede normalmente circa 400 milioni di uccelli in movimento.

Il successo di questa migrazione è stato determinato da condizioni meteorologiche favorevoli, come venti calmi e favorevoli, che hanno facilitato il volo attraverso il centro degli Stati Uniti e la valle del Mississippi. BirdCast.org offre mappe previsionali e la possibilità di monitorare la migrazione in tempo reale, permettendo a chiunque di rimanere informato su quando gli uccelli si muovono nelle vicinanze.

Farnsworth ha anche messo in luce l’importanza di prendere misure per proteggere gli uccelli durante la migrazione, in particolare spegnendo luci non essenziali di notte per ridurre il rischio di collisioni.