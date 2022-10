record di ascolti su Spotify

Taylor Swift, Midnights parte alla grande: la popstar americana conquista un nuovo record su Spotify.

Altro colpo grosso per Taylor Swift. Non che ce ne fosse dubbi. Midnights, il suo nuovo album, ha iniziato a infrangere record a pochi giorni dalla sua pubblicazione, lo scorso 21 ottobre. La conferma è arrivata da Spotify, che ha certificato il nuovo straordinario traguardo raggiunto dall’ultima fatica della mitica popstar americana: il suo nuovo disco è infatti diventato il più ascoltato nella storia della piattaforma in un solo giorno, con più di 184 milioni di streaming. E potrebbe essere solo l’inizio…

Taylor Swift da record

D’altronde, non è una novità per Tay-Tay. La cantante nata nel mondo del country ma diventata, a tutti gli effetti, una regina del pop a livello mondiale, è da anni abituata a polverizzare record su record e la sensazione che anche Midnights le avrebbe tolto soddisfazioni era nell’aria, considerando l’attesa che lo ha accompagnato nelle ultime settimane.

Taylor Swift

Una partenza del genere però in pochi potevano immaginarla, e così anche Spotify ha tenuto a congratularsi con la popstar per il suo nuovo traguardo: “Prima ancora che l’orologio battesse la mezzanotte del 22 ottobre, Taylor Swift ha battuto il record di album più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify“.

La tracklist di Midnights

Con questo nuovo album, Taylor ha voluto ancora alzare l’asticella della sua carriera, puntando a un concept notturno in cui sono racchiuse tredici canzoni che non sono altro che il racconto di tredici storie di notti insonni dell’artista, accompagnata per l’occasione non solo dal fido Jack Antonoff, ma anche da alcuni importanti ospiti come Lana Del Rey.

Di seguito la tracklist del nuovo album:

1 -Lavender Haze

2 – Maroon

3 – Anti-Hero

4 – Snow on the Beach (feat. Lana Del Rey)

5 – You’re One Your Own, Kid

6 – Midnights Rain

7 – Question…?

8 – Vigilante Shit

9 – Bejeweled

10 – Labyrinth

11 – Karma

12 – Sweet Nothing

13 – Mastermind

Di seguito il video ufficiale di Bejeweled: