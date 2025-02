Record del mondo nei 5000 metri di marcia su pista

Clamorosa prestazione di Francesco Fortunato agli Assoluti indoor di Ancona, dove ha stabilito il primato mondiale nei 5000 metri di marcia su pista con un tempo di 17:55.65. Con questo risultato, ha battuto il precedente record di 18:07.08, stabilito dal russo Mikhail Shchennikov nel 1995.

Questo successo rappresenta un importante traguardo internazionale per Fortunato, che è già campione italiano in carica nei 5000 metri in pista e nella 20 chilometri di marcia. Inoltre, ha ottenuto una medaglia di bronzo agli Europei di Roma 2024 nella stessa specialità, 20 chilometri di marcia. Le sue prestazioni lo collocano tra i migliori atleti del settore, e il suo nuovo record mondiale riafferma la sua eccellenza nelle discipline di marcia.

Dietro di lui, si sono piazzati Picchiottino e Orsoni, completando così un podio tutto Fiamme Gialle, la squadra sportiva di cui fa parte Fortunato. La gara si è svolta al PalaCasali, testimoniando l’importanza dell’evento non solo per il vincitore, ma anche per l’intero movimento dell’atletica leggera italiana. La sua vittoria e il nuovo record sono già oggetto di ammirazione e stanno contribuendo a rafforzare la reputazione degli atleti italiani nel panorama mondiale della marcia.