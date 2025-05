Record Biglietteria: Acquista Ticket 2026 in Prelazione!

L’entusiasmo suscitato da Jasmine Paolini, Lorenzi Musetti e Jannik Sinner negli Internazionali Bnl d’Italia ha portato a un record storico nella vendita dei biglietti, con 380mila tagliandi venduti e un incasso di 35 milioni di euro. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), Angelo Binaghi, ha annunciato che domenica, al termine del match del tabellone maschile, gli appassionati potranno prenotare per l’edizione 2026. Le vendite inizieranno dal 18 maggio per i tesserati Fitp e dal 26 maggio per il pubblico generale.

Binaghi ha inoltre sostenuto la necessità di una copertura per il campo centrale, evidenziando l’alto livello del torneo di Roma e la necessità di un adeguamento infrastrutturale. Durante un incontro al Foro Italico, Binaghi ha commentato anche l’incontro tra Sinner e Papa Leone XIV, notando come il giovane tennista si sia mostrato più sicuro rispetto al passato. Ha osservato un cambiamento anche nei genitori degli atleti, più consapevoli del loro ruolo.

Infine, ha scherzato sull’invito al Papa a visitare il Foro Italico, rimarcando l’importanza di ricambiare la visita ricevuta.

Fonte: www.adnkronos.com