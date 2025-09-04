Reclutamento infermieri in Sicilia per le case di comunità

Ci sono 39 milioni di euro e almeno 560 posti di lavoro da assegnare rapidamente, entro marzo, sfruttando i vuoti nelle assunzioni. Per questo motivo, l’assessorato alla Salute, guidato da Daniela Faraoni, ha contattato i manager delle Asp per sollecitare la pubblicazione dei bandi per assumere infermieri da impiegare nelle case di comunità a partire dalla primavera.

Questa iniziativa di reclutamento è stata avviata senza molto clamore. Il dipartimento Pianificazione Strategica, diretto da Salvatore Iacolino, ha confermato che l’andamento degli appalti in corso consente di aprire almeno 152 case di comunità e 39 ospedali di comunità entro il primo aprile. Questi piccoli presidi opereranno come pronto soccorso e poliambulatori, alleviando il sovraccarico dei grandi ospedali e servendo le popolazioni locali.

Per garantire il funzionamento di queste strutture 24 ore su 24, saranno necessari almeno 767 infermieri. Iacolino aveva già scritto ai manager alcuni mesi fa per avviare la preparazione. Con la nuova direttiva, chiede che tutti i bandi per l’assegnazione dei posti disponibili vengano pubblicati immediatamente.

Un rapido sondaggio condotto con i manager ha rivelato che, finora, 207 dei 767 posti sono stati già assegnati, sfruttando vecchie graduatorie o dando inizialmente incarichi a tempo determinato. Ora, l’assessorato intende completare il processo di reclutamento.