Recessione in arrivo: il M5S accusa il governo Meloni

Il dibattito sulla crisi economica in Italia si intensifica, con preoccupazioni crescenti riguardo all’impatto delle politiche commerciali e fiscali. Recenti dichiarazioni del senatore Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, mettono in evidenza una situazione allarmante per il tessuto produttivo nazionale.

Turco ha sottolineato che i dazi imposti dagli Stati Uniti, insieme alla svalutazione del dollaro, stanno gravemente danneggiando le esportazioni italiane. Secondo le sue stime, il Paese rischia una contrazione del prodotto interno lordo (PIL) compresa tra lo 0,4% e lo 0,5% nel 2025, un risultato ben al di sotto delle proiezioni governative.

Particolare attenzione è stata rivolta ai costi elevati legati agli acquisti di gas liquido americano e all’obbligo di spesa militare per armamenti statunitensi, imposti dalla NATO. Questi oneri, secondo Turco, stanno affossando le risorse destinate a settori cruciali come sanità, istruzione e innovazione, mettendo in difficoltà le famiglie e bloccando lo sviluppo delle imprese.

Inoltre, il senatore ha critico l’intenzione del governo di abolire la web tax e di rinunciare alla global minimum tax proposta dall’OCSE. Turco ha ricordato l’importanza della web tax, che ha generato oltre 1,5 miliardi di euro di entrate dal 2020, e ha denunciato l’assenza di una strategia industriale coerente da parte dell’esecutivo.

Infine, ha invitato Confindustria a riconoscere la gravità della situazione economica, evidenziando che, se non si adotterà una posizione critica, l’Italia sarà destinata a rimanere indietro in un contesto globale sempre più competitivo.