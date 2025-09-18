Ali Professional ricerca per una storica azienda italiana nel settore edile un/una:

Receptionist

La persona inserita sarà il primo punto di contatto per clienti, fornitori e visitatori, garantendo un’immagine aziendale accogliente e professionale.

Di cosa ti occuperai:

Accoglienza clienti, visitatori e collaboratori esterni

Gestione delle chiamate in entrata e smistamento delle comunicazioni

Gestione e smistamento della posta cartacea ed elettronica

Supporto amministrativo di base (archiviazione documenti, scansioni, inserimento dati)

Coordinamento con gli uffici interni per appuntamenti, riunioni e logistica

Cura dell’ordine e della presentazione dell’area reception

Requisiti:

Diploma di scuola superiore

Esperienza pregressa in ruoli di front office o segreteria (preferibile ma non obbligatoria)

Ottime doti comunicative e relazionali

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)

Precisione, cortesia, riservatezza e attitudine al problem solving

Conoscenza base della lingua inglese (gradita ma non essenziale)

Cosa offriamo:

Contratto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con l’azienda cliente

Ambiente di lavoro dinamico e stimolante

Sede di lavoro: Perugia (PG)

Se sei interessato, invia il tuo CV!