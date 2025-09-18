22.8 C
Ali Professional ricerca per una storica azienda italiana nel settore edile un/una:

Receptionist

La persona inserita sarà il primo punto di contatto per clienti, fornitori e visitatori, garantendo un’immagine aziendale accogliente e professionale.

Di cosa ti occuperai:

  • Accoglienza clienti, visitatori e collaboratori esterni
  • Gestione delle chiamate in entrata e smistamento delle comunicazioni
  • Gestione e smistamento della posta cartacea ed elettronica
  • Supporto amministrativo di base (archiviazione documenti, scansioni, inserimento dati)
  • Coordinamento con gli uffici interni per appuntamenti, riunioni e logistica
  • Cura dell’ordine e della presentazione dell’area reception

Requisiti:

  • Diploma di scuola superiore
  • Esperienza pregressa in ruoli di front office o segreteria (preferibile ma non obbligatoria)
  • Ottime doti comunicative e relazionali
  • Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)
  • Precisione, cortesia, riservatezza e attitudine al problem solving
  • Conoscenza base della lingua inglese (gradita ma non essenziale)

Cosa offriamo:

  • Contratto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con l’azienda cliente
  • Ambiente di lavoro dinamico e stimolante
  • Sede di lavoro: Perugia (PG)

Se sei interessato, invia il tuo CV!


