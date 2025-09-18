Ali Professional ricerca per una storica azienda italiana nel settore edile un/una:
Receptionist
La persona inserita sarà il primo punto di contatto per clienti, fornitori e visitatori, garantendo un’immagine aziendale accogliente e professionale.
Di cosa ti occuperai:
- Accoglienza clienti, visitatori e collaboratori esterni
- Gestione delle chiamate in entrata e smistamento delle comunicazioni
- Gestione e smistamento della posta cartacea ed elettronica
- Supporto amministrativo di base (archiviazione documenti, scansioni, inserimento dati)
- Coordinamento con gli uffici interni per appuntamenti, riunioni e logistica
- Cura dell’ordine e della presentazione dell’area reception
Requisiti:
- Diploma di scuola superiore
- Esperienza pregressa in ruoli di front office o segreteria (preferibile ma non obbligatoria)
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)
- Precisione, cortesia, riservatezza e attitudine al problem solving
- Conoscenza base della lingua inglese (gradita ma non essenziale)
Cosa offriamo:
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con l’azienda cliente
- Ambiente di lavoro dinamico e stimolante
- Sede di lavoro: Perugia (PG)
Se sei interessato, invia il tuo CV!
