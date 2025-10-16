Receptionist Part Time – Categorie Protette a Milano con crescita professionale

Titolo lavoro: RECEPTIONIST PART TIME – Appartenente alle Categorie Protette L68/99



Azienda: Etjca



Descrizione lavoro:

La posizione offre l’opportunità di lavorare in un ambiente prestigioso, con responsabilità che includono la gestione delle chiamate, la registrazione degli ospiti e il supporto amministrativo. Si richiedono competenze relazionali eccellenti, capacità di gestione del tempo e una buona conoscenza degli strumenti informatici. Sono ammesse candidature esclusivamente da parte di individui appartenenti alle Categorie Protette L68/99. Tra i vantaggi, si segnalano orari flessibili e un ambiente di lavoro stimolante e dinamico.



Località: Milano



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:58:51 GMT

