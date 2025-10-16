22.7 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Lavoro

Receptionist Part Time – Categorie Protette a Milano con crescita professionale

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: RECEPTIONIST PART TIME – Appartenente alle Categorie Protette L68/99

Azienda: Etjca

Descrizione lavoro:
La posizione offre l’opportunità di lavorare in un ambiente prestigioso, con responsabilità che includono la gestione delle chiamate, la registrazione degli ospiti e il supporto amministrativo. Si richiedono competenze relazionali eccellenti, capacità di gestione del tempo e una buona conoscenza degli strumenti informatici. Sono ammesse candidature esclusivamente da parte di individui appartenenti alle Categorie Protette L68/99. Tra i vantaggi, si segnalano orari flessibili e un ambiente di lavoro stimolante e dinamico.

Località: Milano

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:58:51 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Ostriche delle Everglades: un tesoro culinario della Florida
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.