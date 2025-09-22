Receptionist Front – Office categorie protette Legge 68/99

PRODECO PHARMA opera da oltre 35 anni nel settore della salute, offrendo un ampio listino di prodotti fitoterapici, dispositivi medici e integratori alimentari. Siamo una realtà dinamica, innovativa e presente in quasi 7000 punti vendita selezionati, tra farmacie, parafarmacie ed erboristerie.

Cerchiamo un/una addetto/a al front office per la nostra sede di Castelfranco Veneto (TV) per gestire:

Accoglienza visitatori

Smistamento telefonate

Smistamento corrispondenza

Attività di back office per monitoraggio e assistenza spedizioni

Le posizioni sono riservate esclusivamente a candidati iscritti alle liste di collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99, art. 18. Non saranno considerate candidature non conformi.

Requisiti preferenziali:

Diploma di scuola superiore

Utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)

Buone doti relazionali e comunicative

Precisione e affidabilità

Disponibilità full-time

Conoscenza della lingua inglese (preferenziale, non determinante)

La nostra proposta include:

Retribuzione commisurata all’esperienza

Benefits welfare & wellness

Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!