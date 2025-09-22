Receptionist Front – Office categorie protette Legge 68/99

Cerchiamo un/una addetto/a al front office per la nostra sede di Castelfranco Veneto (TV) per gestire:
- Accoglienza visitatori
- Smistamento telefonate
- Smistamento corrispondenza
- Attività di back office per monitoraggio e assistenza spedizioni
Le posizioni sono riservate esclusivamente a candidati iscritti alle liste di collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99, art. 18. Non saranno considerate candidature non conformi.
Requisiti preferenziali:
- Diploma di scuola superiore
- Utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)
- Buone doti relazionali e comunicative
- Precisione e affidabilità
- Disponibilità full-time
- Conoscenza della lingua inglese (preferenziale, non determinante)
La nostra proposta include:
- Retribuzione commisurata all’esperienza
- Benefits welfare & wellness
Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!
