Receptionist Front – Office categorie protette Legge 68/99

PRODECO PHARMA opera da oltre 35 anni nel settore della salute, offrendo un ampio listino di prodotti fitoterapici, dispositivi medici e integratori alimentari. Siamo una realtà dinamica, innovativa e presente in quasi 7000 punti vendita selezionati, tra farmacie, parafarmacie ed erboristerie.

Cerchiamo un/una addetto/a al front office per la nostra sede di Castelfranco Veneto (TV) per gestire:

  • Accoglienza visitatori
  • Smistamento telefonate
  • Smistamento corrispondenza
  • Attività di back office per monitoraggio e assistenza spedizioni

Le posizioni sono riservate esclusivamente a candidati iscritti alle liste di collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99, art. 18. Non saranno considerate candidature non conformi.

Requisiti preferenziali:

  • Diploma di scuola superiore
  • Utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)
  • Buone doti relazionali e comunicative
  • Precisione e affidabilità
  • Disponibilità full-time
  • Conoscenza della lingua inglese (preferenziale, non determinante)

La nostra proposta include:

  • Retribuzione commisurata all’esperienza
  • Benefits welfare & wellness

Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!


