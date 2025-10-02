Receptionist e Travel Office a Milano: Ambiente dinamico e opportunità di crescita

“Unisciti a Noi: Receptionist e Esperto di Viaggi!”



Azienda: Manpower

Località: Provincia di Parma

Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:57:26 GMT

Descrizione del lavoro:

La risorsa selezionata per il ruolo di receptionist e ufficio viaggi si unirà al team General Services & Facility Management, occupandosi dell’accoglienza dei clienti e della gestione delle prenotazioni di viaggio. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e competenze organizzative, oltre a una propensione alla comunicazione e al lavoro in team. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione professionale e un ambiente di lavoro dinamico e collaborativo. La posizione richiede anche una buona capacità di gestione del tempo e attenzione ai dettagli.