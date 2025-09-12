Receptionist – Cat. Protette L.68/99

Ogni giorno ci sediamo a tavola con milioni di persone, condividendo prodotti buoni che rispondono a gusti ed esigenze in continua evoluzione. I nostri brand – Morato, Roberto, Nutrifree, Massimo Zero, Rusticana – creano legami speciali con i consumatori. Siamo partner industriali dei principali retailer e, con oltre 1.700 persone e 19 stabilimenti in Italia, Spagna e Francia, siamo un player internazionale nel settore della panificazione industriale, attivi in oltre 70 paesi. La nostra missione è condividere la bontà della bakery, rispettando persone e ambiente.
Far parte del nostro Gruppo significa accogliere la sfida e abbracciare i nostri valori:
- Senso di Appartenenza
- Orientamento al Cambiamento
- Determinazione
- Ascolto e Rispetto
Troverai spazio per agire questi valori ogni giorno, lavorando in team interfunzionali in un contesto internazionale e dinamico.
Di cosa ti occuperai?
- Accoglienza di visitatori, clienti e fornitori
- Gestione delle chiamate in entrata
- Supporto nella corrispondenza e documentazione amministrativa
- Coordinamento delle prenotazioni di sale riunioni
Quali requisiti ricerchiamo?
- Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99)
- Buona conoscenza del pacchetto Office
- Ottime capacità relazionali, organizzative e comunicative
- Esperienza pregressa in ruoli simili sarà considerata un plus
Cosa offriamo?
- Contratto part-time 30 ore settimanali o full time
- Ambiente di lavoro accogliente e dinamico
- Opportunità di lavorare in un contesto giovane e internazionale
- Supporto costante per sviluppare competenze
- Sede di lavoro: Cimavilla (TV)
Hai le competenze e l’esperienza giusta per questo ruolo? Inviaci il tuo curriculum tramite l’opzione “Candidatura semplice” su LinkedIn. Non vediamo l’ora di conoscerti e scoprire come la tua esperienza possa fare la differenza nel nostro Gruppo. Share the goodness with us.
