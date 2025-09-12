Receptionist – Cat. Protette L.68/99

22.3 C
Ogni giorno ci sediamo a tavola con milioni di persone, condividendo prodotti buoni che rispondono a gusti ed esigenze in continua evoluzione. I nostri brand – Morato, Roberto, Nutrifree, Massimo Zero, Rusticana – creano legami speciali con i consumatori. Siamo partner industriali dei principali retailer e, con oltre 1.700 persone e 19 stabilimenti in Italia, Spagna e Francia, siamo un player internazionale nel settore della panificazione industriale, attivi in oltre 70 paesi. La nostra missione è condividere la bontà della bakery, rispettando persone e ambiente.

Far parte del nostro Gruppo significa accogliere la sfida e abbracciare i nostri valori:

  • Senso di Appartenenza
  • Orientamento al Cambiamento
  • Determinazione
  • Ascolto e Rispetto

Troverai spazio per agire questi valori ogni giorno, lavorando in team interfunzionali in un contesto internazionale e dinamico.

Di cosa ti occuperai?

  • Accoglienza di visitatori, clienti e fornitori
  • Gestione delle chiamate in entrata
  • Supporto nella corrispondenza e documentazione amministrativa
  • Coordinamento delle prenotazioni di sale riunioni

Quali requisiti ricerchiamo?

  • Appartenenza alle categorie protette (L. 68/99)
  • Buona conoscenza del pacchetto Office
  • Ottime capacità relazionali, organizzative e comunicative
  • Esperienza pregressa in ruoli simili sarà considerata un plus

Cosa offriamo?

  • Contratto part-time 30 ore settimanali o full time
  • Ambiente di lavoro accogliente e dinamico
  • Opportunità di lavorare in un contesto giovane e internazionale
  • Supporto costante per sviluppare competenze
  • Sede di lavoro: Cimavilla (TV)

Hai le competenze e l’esperienza giusta per questo ruolo? Inviaci il tuo curriculum tramite l’opzione “Candidatura semplice” su LinkedIn. Non vediamo l’ora di conoscerti e scoprire come la tua esperienza possa fare la differenza nel nostro Gruppo. Share the goodness with us.


