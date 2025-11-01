Receptionist a Milano: Unisciti a un team dinamico!

Titolo lavoro: Receptionist
Azienda: Impiegando.com
Descrizione lavoro:
L’azienda, un garden center specializzato nella vendita di prodotti per il giardinaggio, cerca un receptionist che si distingua per accoglienza e capacità organizzative. Le principali responsabilità includono la gestione delle telefonate, l’accoglienza dei clienti e il supporto nelle attività amministrative. È richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office e capacità di gestione delle relazioni interpersonali. Si offrono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.
Località: Perugia
Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:26:21 GMT
