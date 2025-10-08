Receptionist a Milano – Ottima opportunità di crescita professionale

Titolo lavoro: Receptionist (RIF. offerta: 71884)



Azienda: During



Descrizione lavoro:

La filiale di Monopoli cerca un receptionist con responsabilità nella gestione delle comunicazioni, accoglienza dei clienti e supporto amministrativo. Sono richieste ottime conoscenze delle lingue straniere e competenze relazionali per interagire efficacemente con una clientela diversificata. È gradita esperienza precedente in ruoli simili. I vantaggi sono un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di formazione continua.



Località: Monopoli, Bari



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:59:16 GMT

