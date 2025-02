Recenti Delusioni

Marina Berlusconi ha dichiarato che il padre, Silvio Berlusconi, negli ultimi anni ha manifestato delusione nei confronti di Vladimir Putin, evidenziando un allontanamento in un rapporto storico caratterizzato da alleanze e gesti simbolici. Silvio ha sempre creduto nel dialogo con Putin come strumento per avvicinare la Russia all’Occidente, ma ultimamente ha riconosciuto un cambiamento nel presidente russo. Questa presa di distanza è rafforzata dalla decisione della casa editrice Silvio Berlusconi Editore di pubblicare “La fine del regime” di Alexander Baunov, un libro critico nei confronti di Putin, previsto in Italia dal 25 febbraio.

Nel corso degli anni, Berlusconi e Putin avevano costruito un’amicizia che si manifestava attraverso vari gesti, come lo scambio di bottiglie di alcolici e regali simbolici. Durante il G8 di Genova nel 2001, Berlusconi chiese a Putin della possibilità della Russia di entrare nell’Unione Europea e cercò una maggiore collaborazione NATO-Russia. Nonostante alcune difese pubbliche di Putin, il rapporto si è deteriorato dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022.

Attualmente, le tensioni tra Italia e Russia si sono amplificate, in particolare dopo le recenti dichiarazioni di Sergio Mattarella, che hanno provocato una forte reazione da Mosca. Mattarella ha paragonato l’aggressione russa all’Ucraina al progetto di conquista del Terzo Reich, suscitando l’indignazione della Russia, che ha promesso conseguenze a seguito di tali affermazioni. Questi eventi hanno portato a nuove azioni ostili da parte di gruppi filorusso contro l’Italia, inclusi attacchi hacker a istituzioni e infrastrutture italiane.