Recensione: TYLER, THE CREATOR – “Chromakopia”: Un Viaggio Sonoro Attraverso Colori e Emozioni

Che disco… l’apoteosi dell’urban! Questo album ha il potere di riscrivere i paradigmi del genere. Ascoltando le prime tre canzoni, St. Chroma, Rah Tah Tah e Noid, si percepisce un ampio spettro sonoro, alternativo e innovativo, che abbraccia l’universo dell’hip hop, dalle sue radici epiche e pompose all’eleganza della modernità, passando per i suoni di artisti come Lamar e OutKast. Ma “Chromakopia” è solo all’inizio, poiché tutte e quattordici le tracce offrono un’esperienza unica che esplora le paure e le meraviglie di Tyler, the Creator.

L’album si distingue per la sua sincerità, esprimendo le esperienze personali dell’artista attraverso una fluidità lirica ed emotiva che rende ogni brano un piacere da ascoltare, nonostante i temi pungenti. Qui, Tyler affronta i temi della maturità, mostrando come l’ambizione giovanile si stemperi con la crescita personale. I consigli di sua madre, Bonita Smith, giocano un ruolo cruciale, fungendo da guida nei momenti difficili della vita adulta.

Le collaborazioni con artisti come Childish Gambino, Lil Wayne e GloRilla arricchiscono l’opera, mentre musicalmente “Chromakopia” si presenta come un caleidoscopio di suoni. Tyler mescola sapientemente elettronica, jazz, trap, soul, musica etnica con hip hop e pop, mostrando una sorprendente credibilità nel salto tra questi diversi stili musicali.

I momenti più delicati dell’album sono fondamentali: la forza non risiede solo nei momenti di caos, ma anche in quelli in cui Tyler si riconnette con la realtà. La sua musica invita l’ascoltatore a non cedere ai cliché e a rimanere testardi nella propria individualità. Il manifesto della sua visione trova una sintonia perfetta con chi ascolta, e “Chromakopia” si afferma come uno dei migliori dischi hip hop dell’anno.

In termini di voti, brani come Noid e I Killed You ottengono punteggi alti, mentre altri come Judge Judy e Like Him si attestano su livelli simili. In conclusione, “Chromakopia” è un’opera imperdibile che merita di essere ascoltata senza riserve.