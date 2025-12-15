Recensione Two Point Museum Zooseo animali

L’espansione Zooseo di Two Point Museum è stata annunciata e rilasciata nel giro di poche settimane, rappresentando un’ottima occasione per riprendere in mano il gioco. Zooseo introduce gli animali selvatici nella prospettiva di una nuova sede museale, una vera e propria riserva naturale di cura e riabilitazione della fauna, per prepararla al ritorno in libertà.

Con Zooseo, si apre la possibilità di assumere specialisti faunistici per curare, allevare e reintrodurre nella natura gli animali selvatici salvati nella riserva messa a disposizione dall’eccentrico magnate Wiggy Silverbottom. Il pacchetto include una nuova sede museale con annessa campagna, oltre quaranta esemplari faunistici, una nuova categoria di specialisti, nuove stanze dedicate agli animali ed oggetti, e una mappa per spedizioni inesplorate.

Il gioco ruota attorno alla ricerca di specialisti faunistici e alla gestione della riserva naturale, con l’obiettivo di curare e riabilitare gli animali per il loro rilascio nella natura. Ogni animale ha bisogno di un habitat specifico e bisogna stare attenti a non mettre insieme animali incompatibili. Il gioco introduce anche le Isole Remote, un ecosistema in difficoltà a causa di un misterioso malanno, e l’obiettivo del giocatore è quello di curare gli animali e rilasciarli nella natura per aumentare la biodiversità delle Isole Remote.

Zooseo è un’espansione sostanziosa e varia, in grado di offrire una buona longevità extra e un concept piacevolmente differente da quello del gioco base. Tuttavia, a volte subisce i limiti imposti dalla struttura ludica originale, che potrebbe non essere adeguata per gestire appieno la complessità della gestione di una riserva naturale. Nonostante ciò, Zooseo rimane un’ottima scelta per i fan di Two Point Museum e un’esperienza divertente e varia per tutti i giocatori.