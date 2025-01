Recensione: THE WEEKND – “Affrettati Domani”

Il nuovo album di The Weeknd, “Hurry Up Tomorrow”, inizia con la traccia “Wake Me Up”, che crea un’atmosfera cupa e cinematografica, richiamando ricordi del passato, in particolare di “Thriller” di Michael Jackson. Con venti canzoni e due intro, l’album si presenta come un’opera ricca di contenuti, quasi un film, esplorando temi introspettivi e psicologici. È il terzo e ultimo capitolo della sua trilogia, seguendo “After Hours” e “Dawn FM”. L’album si distingue per il suo messaggio profondo; il tema della fama è centrale, e The Weeknd esprime il suo senso di conflitto e desiderio di liberazione. Nella title track finale, sembra trovare una risoluzione, chiudendo un viaggio emotivo tra la celebrità e il suo declino.

L’album vanta collaborazioni di artisti rilevanti come Lana Del Rey, Travis Scott e Future, contribuendo a una visione musicale globale e interconnessa. Musicalmente, si caratterizza per il retrofuturismo, fondendo elettronica, synthwave, urban, trap, soul e R&B. “Hurry Up Tomorrow” è descritto come un’esperienza immersiva, ricca di potenziali successi, ma anche di complessità. La prima parte è più osante e sperimentale rispetto alla seconda, e se questo fosse davvero l’ultimo capitolo della saga di The Weeknd, il finale sarebbe estremamente soddisfacente. Il disco è stato accolto con entusiasmo, ricevendo un punteggio di 8,50, segnalando tracce da ascoltare immediatamente e altre da evitare.