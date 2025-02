Recensione: THE MURDER CAPITAL – “Cecità”

Per i The Murder Capital, il terzo album “Blindness” rappresenta una sfida significativa, soprattutto dopo il successo del precedente “Gigi’s Recovery”. Le aspettative erano elevate, considerando il loro confronto con band come i Fontaines D.C. Il frontman James McGovern ha descritto il primo album come “sovrascritto” e ha voluto realizzare brani più audaci. “Blindness”, registrato in tre intense settimane a Los Angeles con la produzione di John Congleton, si distingue per la sua spontaneità, evitando demo e stratificazioni.

L’album inizia con “Moonshot”, con sonorità energiche, mentre “Words Lost Meaning” presenta un’atmosfera cupa ma orecchiabile, con una melodia ipnotica. “Can’t Pretend To Know” è uno dei singoli più apprezzati, caratterizzato da chitarre incisive e ritmi potenti. “A Distant Life” introduce elementi indie rock, che interrompono il flusso dell’album. “Born Into The Fight” esplora un mix di introspezione e tensione. “Love Of Country” si distingue come un lungo pezzo diretto sulla sottile linea tra patriottismo e nazionalismo.

Le tracce finali si fanno più rarefatte: “Swallow” porta toni psichedelici, “That Feeling” combina chitarre che richiamano i Cure con ritmi new wave, mentre “Trailing A Wing” conclude con un senso di decadenza e bellezza. “Blindness” si allontana dal tipico post-punk per abbracciare un’oscurità meditativa, diventando più stratificato e necessario ad ogni ascolto. I brani da ascoltare subito includono “Can’t Pretend To Know” e “Love Of Country”. L’album viene valutato con 8, con ogni traccia che riceve voti variabili tra 7,50 e 8,50.