Recensione: TEARS FOR FEARS – “Melodie per un Pianeta Nervoso”

Un astronauta smarrito su un pianeta nervoso, circondato da girasoli, è l’immagine evocativa della copertina di “Songs For A Nervous Planet”, il nuovo album dei Tears For Fears. Quest’opera ibrida è composta da quattro brani inediti e una selezione di pezzi storici in versione live, registrati al FirstBank Amphitheater di Graystone Quarry a Franklin, Tennessee, durante il ‘Tipping Point Tour Part 2’. L’album offre un viaggio meditativo attraverso nostalgia, connessioni e memorie frammentate, presentarando un lungo percorso di 22 tracce che racchiudono quasi due ore dell’essenza della band, esaltando il potere delle loro esibizioni dal vivo.

Tra i quattro brani inediti, si distingue “Astronaut”, che richiama sonorità di “Songs From The Big Chair”, grazie anche al sorprendente falsetto di Roland Orzabal. In “The Girl That I Call Home”, la band esplora temi al di là della nostalgia, affrontando il disagio psicologico e la ricerca di intimità in un mondo sempre più alienante e frammentato. La canzone rappresenta una ricerca di stabilità e di un “casa” intima e spirituale, incarnata dalla moglie Emily, un rifugio in grado di riconoscere ed abbracciare il nostro essere più autentico, in un tempo sospeso.

“Songs For A Nervous Planet” segna un traguardo significativo nella carriera della band, essendo il loro primo album live. Contemporaneamente, il disco è arricchito da nuovo materiale, lasciando ben sperare per future produzioni e per una rinnovata voglia di fare musica insieme. Le recensioni dei brani inediti vedono “Say Goodbye To Mum And Dad” con un voto di 6,75, “The Girl That I Call Home” a 7,50, “Emily Said” a 7,00 e “Astronaut” a 7,50.

Il repertorio include anche classici come “Everybody Wants To Rule The World”, “Sowing The Seeds Of Love” e “Shout”, tra gli altri, offrendo quasi due ore di musica che nutre l’anima, la memoria e il cuore. Con una discografia che abbraccia decenni, i Tears For Fears continuano a incantare i loro fan con un mix di nostalgia e freschezza.