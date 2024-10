Recensione: TANANAI – “Calmocobra” [Analisi Dettagliata]

Albert Camus sosteneva che ogni artista sa che creare significa cercare e non trovare, un concetto che riassume il percorso di Tananai. Alberto, conosciuto come Tananai, presenta il suo album “Calmocobra” in cui racconta la sua generazione e le sue esperienze amorose con consapevolezza e sensibilità, mantenendo la calma senza forzare il successo. Il secondo disco di un artista è sempre impegnativo, ma Tananai ha deciso di raccontare le storie di un quasi trentenne che ha scelto la musica come percorso di vita. “Calmocobra” segna una maturazione sia artistica che lirica, testimonianza di una maggiore consapevolezza senza sacrificare l’istintività.

L’album si compone di dodici brani incentrati sui rapporti umani, analizzando le emozioni che essi generano. La musicalità del disco varia da momenti intensi e romantici a situazioni più liberatorie, riflettendo lo stile di un DJ, sebbene Tananai abbia smesso di suonare nei club. Si riconosce nel pop italiano contemporaneo, e “Calmocobra” è atteso al successo.

La traccia “FANGO” funge da introduzione e rappresenta un momento di introspezione per l’artista. “BOOSTER” esplora l’adolescenza, mentre “RAGNI” è una ballad dolceamara che parla di amore e crescita personale. “PUNK LOVE STORIA” combina sonorità elettroniche con una narrazione di una storia d’amore travagliata. “ANDRONE” racconta la fine di una relazione attraverso immagini bizzarre. “VANIGLIA” si distingue per le sue strofe crude, e “GUARDA COSA HAI FATTO” esplora il cambiamento in relazioni già esistenti.

“VELENO” fa da apripista al nuovo percorso discografico, descrivendo un amore che sfida la paura di ferirsi. “NESSUN CONFINE” narra un amore hooligan, mentre “STORIE BREVI”, in collaborazione con Annalisa, rappresenta un perfetto connubio di pop e cantautorato. “MARGHERITA” celebra l’indipendenza sessuale femminile, e “RADIOHEAD” guarda al passato di Tananai, evocando ricordi di felicità giovanile.

Il disco è da ascoltare e riascoltare per la sua ricchezza e profondità, con l’invito a scoprire tutte le tracce.