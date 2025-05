Recensione: SUZANNE VEGA – “In volo con gli angeli”

C’è sempre stata qualcosa di fuori tempo in Suzanne Vega. Al suo debutto negli anni Ottanta, mostrava un’anima antica, come se la sua giovane età fosse appesantita da una profonda memoria. Con il nuovo album “Flying With Angels”, il nono della sua carriera e a undici anni dall’ultimo, mantiene una postura contemplativa, distante dall’urgenza contemporanea.

L’album si apre con “Speakers’ Corner”, un invito alla libertà d’espressione reso attraverso un brano leggero con slide guitar. Segue la title track, un’elegia eterea che esamina l’ambiguità poetica. In “Chambermaid”, la protagonista si confronta con il pensiero di un “grande uomo”, esplicando una scrittura che esplora le zone grigie.

Tra le tracce, “Love Thief” emerge come un ibrido di R&B e funk, sostenuto da cori soul ispirati alla Motown. Con “The Last Train from Mariupol”, Vega adotta un tono intimo e riflessivo, raccontando la guerra con sensibilità e senza retorica. Il trittico finale, composto da “Witch”, “Alley” e “Galway”, reintroduce atmosfere poetiche, con “Witch” che esplora temi di infedeltà e presagi.

Nonostante alcune rime più deboli, l’album non cerca la perfezione, ma la persistenza. “Flying with Angels” non è un ritorno trionfale, ma un veloce rientro coerente con la poetica di Vega, invitando l’ascoltatore a scoprire ciò che resta da svelare. I brani da ascoltare subito includono “Speakers’ Corner”, “Love Thief”, e “Alley”, mentre l’album si presenta come un’esperienza complessiva da esplorare. Voto: 6,75.