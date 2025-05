Recensione: STUDIO MURENA – “Notturno” [Analisi Brano per Brano]

Esistono visioni nella musica italiana, con artisti che sperimentano e osano, evitando l’omologazione. “Notturno”, nuovo lavoro degli Studio Murena, emerge come una radiazione che illumina gli angoli più oscuri dell’anima e della società. La band è parte di un’avanguardia che non teme la complessità e si discosta dalle convenzioni. Questa opera evolve da un’installazione di Philippe Parreno, sviluppandosi in un organismo sonoro autonomo e pulsante, caratterizzato da una trascendenza tra coscienza e sogno.

Con undici brani che uniscono parola e suono, l’introspezione lirica si fonde con strutture musicali ambiziose, mantenendo uno stile ibrido tra jazz, hardcore rap ed elettronica. “Notturno” è melodia e accessibilità, ma mai superficiale; trasmette emozioni con liriche che esplorano amore, rabbia, nostalgia e resistenza. Le collaborazioni, da Fabrizio Bosso a Willie Peyote, arricchiscono il progetto, intensificando le sfumature senza minare l’identità del gruppo.

Il disco presenta anche influenze da artisti come Kendrick Lamar, ma gli Studio Murena mantengono un linguaggio musicale unico, intrecciando cultura accademica e strada. “Notturno” è un’opera di resistenza che dimostra la capacità della musica italiana di generare visioni contemporanee, anche affrontando temi complessi. Tra le tracce, “Another Day with Another Sun” esplora il tempo, mentre “Baba Jaga” descrive la spirale emotiva tra amore e dipendenza. Altre canzoni come “Nostalgia” e “Tunnel” offrono riflessioni su relazioni e città moderne. L’album si conclude con “Jazzhighlanders”, un’invocazione alla libertà e autenticità, invitando a una vulnerabilità condivisa.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it