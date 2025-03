Recensione: STEVEN WILSON – “L’Integrazione”

Prima di ascoltare “The Overview”, l’ottavo album di Steven Wilson, è fondamentale seguire alcune istruzioni che ne arricchiscono l’esperienza. Si consiglia di utilizzare cuffie in un ambiente silenzioso, permettendo di apprezzare appieno le sfumature audiofile dell’album, che si distingue per le versioni in formato Atmos. L’ascolto richiede anche tempo: l’album dura quarantadue minuti, divisi in due sezioni principali, “Objects Outlive Us” e “The Overview”, articolate in quattordici segmenti musicali, che creano una continuità simile a un pensiero meditativo. È suggerito di ascoltarlo di notte, idealmente sotto un cielo stellato, per un’esperienza più intensa e d’impatto.

Il tema centrale è basato sull’effetto panoramico, in cui gli astronauti, osservando la Terra dallo spazio, vivono un cambiamento cognitivo. L’album esplora sia le esperienze positive che quelle negative legate alla vita sulla Terra. “The Overview” segna un ritorno alla musica espansiva e progressiva, evidenziando un’ambizione compositiva nelle due tracce principali, che si sviluppano attraverso sezioni musicali fluide e interconnesse. La varietà stilistica, che spazia dall’elettronica al post-rock, offre una visione contemporanea del genere.

Il contributo dei collaboratori in studio arricchisce ulteriormente l’album, con la presenza di artisti come Craig Blundell e Adam Holzman. Il lavoro di mastering del vinile da parte di Miles Showell rende giustizia alla ricchezza timbrica dell’opera. Accompagnato da un film realizzato da Miles Skarin, “The Overview” è un invito a una riflessione profonda sull’essere umano e l’universo, una significativa esperienza musicale sottolineata dalla creatività di Wilson.