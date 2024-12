Recensione: SNOOP DOGG & DR. DRE – “Missione”

Cosa è cambiato nel rap negli ultimi trent’anni? Snoop Dogg e Dr. Dre, a trent’anni dal loro album iconico “Doggystyle”, rispondono con “Missionary”. Questo progetto non è solo un omaggio alle loro radici, ma anche la prova della loro capacità di rimanere rilevanti nel panorama musicale attuale. L’album inizia con un annuncio che invita chi è facilmente offeso ad allontanarsi, mentre gli altri possono godere di 15 tracce dedicate al G-Funk.

Dr. Dre produce interamente l’album, che rappresenta un manifesto di ambizione artistica. Le sonorità tipiche della West Coast si arricchiscono di beat potenti e arrangiamenti audaci. Snoop mantiene l’estetica gangsta, affrontando temi come violenza e sesso, ma con una rinnovata energia e maestria vocale. Le collaborazioni sono parte integrante dell’album, contribuendo a un mosaico che celebra l’urban contemporaneo.

Tra le tracce, “Gorgeous”, con Jhené Aiko, unisce elementi R&B e melodie al pianoforte, mentre “Outta Da Blue” include campionamenti storici. “Last Dance With Mary Jane” si distingue con l’armonica di Tom Petty, combinando nostalgia e innovazione. Inoltre, “Another Part of Me”, con Sting, rielabora una classica hit dei Police, e “Sticcy Situation” richiama Suzanne Vega. “Gunz N Smoke”, con 50 Cent ed Eminem, è una traccia energica che nasce da una storia condivisa. La partecipazione di Method Man in “Skyscrapers” arricchisce ulteriormente il disco.

Dr. Dre ha descritto quest’album come “la migliore musica che abbia mai prodotto”, anche se non ci si aspetta nulla di rivoluzionario. Nonostante le aspettative, Snoop e Dre dimostrano di essere ancora maestri nel loro mestiere. Sebbene “Missionary” non raggiunga l’iconicità dei lavori precedenti, rappresenta un tributo alla loro carriera e capacità di adattarsi nel settore musicale dopo tre decenni.

In sintesi, “Missionary” è un viaggio soddisfacente attraverso l’universo creativo di Snoop e Dre, evidenziando la loro essenza e il loro impatto duraturo nella musica. Con una valutazione complessiva di 7,25, l’album è assolutamente da ascoltare.