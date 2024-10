Recensione: SANS SOUCIS – “Intorno alla Georgia”

Giulia, conosciuta come Sans Soucis, ha realizzato il suo album di debutto “Circumnavigating Georgia” per esplorare il suo mondo personale e musicale, dalla sua adolescenza fino ad oggi. Questo progetto raccoglie un viaggio di resilienza, costellato di sfide e pregiudizi affrontati, in particolare durante la sua permanenza in Italia, e mette in risalto la sua sensibilità artistica. L’album è un inno all’ottimismo e al futuro, ma affronta anche temi cruciali come l’identità, la lotta contro il patriarcato e la questione dell’anti-blackness, che hanno fortemente segnato la sua vita.

Con dodici tracce, Giulia dipinge un affresco sonoro composto da esperienze e ricordi, dove l’urban-pop contemporaneo si mescola a suoni pensati anche per il pubblico italiano, inclusi tre brani in lingua italiana. L’album si apre con “Best Class”, una dichiarazione d’intenti che stabilisce il tono ottimista. Segue “Sexed & Sexual”, che presenta ritmi da club, e “Giulia”, una delicatezza sonora che combina elementi della musica leggera italiana con sfumature contemporanee.

Altri brani notevoli includono “If I Let a White Man Cut My Hair”, che affronta tematiche di identità attraverso il simbolismo dei capelli, e “Siamo Tutti”, un pop italiano che unisce sonorità italiane a influenze britanniche. “What You Did to Me” offre un R&B morbido, mentre “Dancing On This” esprime l’essenza alt-soul della cantante. “Without You” crea atmosfere rarefatte, e “Brave” e “A Tie” esplorano la vulnerabilità dell’anima, culminando con “Se Avessi Visto Te”, un pezzo acustico ricco di orchestrazioni.

L’album si chiude con la title track “Circumnavigating Georgia”, che rappresenta un’intima riflessione sul viaggio di Giulia. Nel complesso, “Circumnavigating Georgia” è un’opera di alta qualità che segna un nuovo inizio per Giulia, pronta a intraprendere nuove avventure musicali. L’album è fortemente consigliato, promettendo di conquistare gli ascoltatori fin dal primo ascolto. Le recensioni delle singole tracce oscillano tra 7,25 e 8,00, sottolineando l’eccellenza del progetto. Insomma, un lavoro da ascoltare e da apprezzare in tutta la sua ricchezza.