Recensione: SALMO – “Ranch” [Analisi Brano per Brano]

Salmo, simile a Prometeo, rappresenta un ribelle consapevole, isolato ma determinato a pagare il prezzo della propria autonomia. Con “Ranch”, il rapper abbandona le promozioni mainstream per ritirarsi in uno spazio mentale simbolico, un ranch che rappresenta una zona franca dove le convenzioni vengono disattivate. Questo album segna un reset, un atto di rottura che si distingue per onestà e assenza di compromessi, offrendo un’immagine di un artista che si spoglia di ogni residuo di compiacenza.

Musicalmente, “Ranch” si presenta come un viaggio ibrido, spaziando da ballad cantautoriali a rap hardcore, mantenendo un forte legame con le nuove sonorità. Salmo esplora temi complessi, affronta il suo passato e riflette su esperienze personali attraverso tracce come “Crudele” e “Sincero”, rivelando vulnerabilità e autenticità. Altri brani, come “Cartine Corte”, presentano melodie R&B che sorprendono con una rottura degli schemi narrativi, mentre “Numéri Primi” utilizza numeri chiave per raccontare momenti significativi della sua vita.

Tuttavia, non tutte le tracce raggiungono lo stesso livello di incisività; la frizione interna tra istinto e controllo è una forza del progetto. Il disco esplora il silenzio necessario per creare, proponendo messaggi che vale la pena ascoltare. L’album si chiude con “Titoli di coda”, un epilogo teatrale che riflette sulla musica commerciale in modo dissacrante. Con “Ranch”, Salmo intraprende un gesto punk, riaffermando la sua autenticità in un panorama musicale in continua evoluzione.

Sintesi AI da StraNotizie.it – Fonte: www.newsic.it