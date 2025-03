Recensione: RRARI DAL TACCO – “Non sono il Messia”

Lo statement del disco di debutto di Rrari Dal Tacco, Matteo Sardella, classe ‘99 di Monopoli, è chiaro: “Non sono Gesù” indica un distacco dall’idea di modello da seguire. Rrari non vuole porsi come un esempio, ma esplora tematiche religiose radicate nella sua cultura, come le tradizioni che ricordano mia nonna. Racconta la vita di provincia del sud, trasformandola in un racconto gangsta, con testi incisivi come l’asfalto rovente.

“Non sono Gesù” è un viaggio nella realtà di chi cresce ai margini, affrontando una vita di scelte forzate, senza sogni, dove si mescolano droga, soldi e sesso, creando un quadro di disagio e voglia di riscatto. Rrari trova voce in dettagli della sua esperienza, regalando profondità al genere. In brani come “Gangsta love” emerge la speranza che l’amore possa offrire un’ancora, mentre “Tenera Età” trasmette consapevolezza tra ritmi duri.

Le produzioni musicali sono potenti e avvolgenti, grazie a synth minacciosi e bassi profondi, che accompagnano le storie raccontate. Il disco include collaborazioni importanti come Tony Effe e Kid Yugi, ma resta personale e rappresentativo. “Soldi del diavolo” incarna l’essenza dell’album, con una linea che riflette sulle scelte difficili e sul peso della sopravvivenza.

La tracklist include brani come “Mai avuto un lavoro,” che parla di autodeterminazione, e “Caffè amaro,” che riflette la durezza della vita. Complessivamente, il disco offre uno sguardo sincero sulla realtà delle nuove generazioni, con valutazioni variabili ma sempre acute su ciascun pezzo. La proposta musicale è un manifesto di appartenenza e orgoglio per Rrari Dal Tacco.