Recensione: RÖYKSOPP – “Vero Elettrico”

Con “True Electric”, i Röyksopp tornano nel 2025 con un album che riflette la loro carriera ventennale attraverso 19 tracce che rielaborano i loro successi in un contesto performativo. L’album rappresenta un ritorno alle radici elettroniche e club-oriented che ha caratterizzato la loro estetica fin dagli inizi. Seppur presenti momenti di forte tensione emotiva, come la rinnovata What Else Is There? con Fever Ray, l’album riporta anche a una certa autoreferenzialità.

Il suono di “True Electric” è cristallino e impeccabile, ma questa perfezione a volte può appiattire l’ascolto, facendo prevalere l’eleganza sull’intensità emotiva. La collaborazione con altre voci, come in Do It Again con Robyn e Running to the Sea con Susanne Sundfør, risulta efficace ma prevedibile, mancando dello slancio che ci si aspetterebbe da artisti di questo calibro.

L’album esplora un’elettronica che si guarda allo specchio, raffinata ma poco propensa al rischio, e la ripetizione di strutture sonore rarefatte conduce a una confortante ma non sorprendente esperienza di ascolto. Sebbene non manchi la bellezza, essa risulta già nota e familiare.

“True Electric” si rivela quindi un lavoro coerente e curato, che conferma l’abilità dei Röyksopp nel creare paesaggi sonori coinvolgenti, ma mostra anche i limiti di un’estetica che fatica a rinnovarsi. Questo progetto monolitico offre ore di musica da ballare, ma potrebbe risultare un esercizio di stile ripetitivo. In conclusione, l’album merita un ascolto, anche se la sua innovazione è limitata.