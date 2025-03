Recensione: PLAYBOI CARTI – “Musica”

Playboi Carti torna con “Music”, il suo terzo album in studio, dopo cinque anni dall’ultimo. Il progetto alterna momenti iconici a caotici, cercando di ridefinire i confini della trap e del rap. Se “Die Lit” ha stabilito un’estetica e “Whole Lotta Red” ha raggiunto l’apice del rage-rap, “Music” punta a superare questi precedenti.

L’album è un mix di suoni frenetici e produzioni aggressive, con 808 martellanti e bassi profondi. Carti esprime il suo flow in toni variabili, da gutturali a falsetti. Sebbene la sua voce possa risultare ipnotica, a volte l’estremizzazione porta a una certa monotonia. “Music” offre un viaggio attraverso diversi stili, dalla trap contemporanea all’R&B, con picchi di genialità in brani come Philly e Backd00r, ma anche momenti dozzinali.

La presenza di produttori come Metro Boomin e F1lthy sostiene l’album, ma la sua lunghezza—30 tracce e 77 minuti—può appesantire l’ascolto. Le collaborazioni con artisti come Kendrick Lamar, Future e Travis Scott arricchiscono il progetto, anche se alcuni featuring appaiono più strategici che effettivamente necessari.

L’album conferma Carti come pioniere di una nuova estetica, ma solleva interrogativi sulla sua crescita artistica. Nonostante il talento di anticipare le tendenze, alcune scelte sembrano ripetitive. Dopo un ascolto, resta un misto di durezza e un certo sapore di già sentito, soprattutto nella parte finale, come se mancasse un elemento veramente innovativo.

In sintesi, “Music” risulta intrigante ma, alla fine, lascia domande sulla direzione futura di Carti.

SCORE: 7,15.