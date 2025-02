Recensione: NOEMI – “Nostalgia” [Analisi di ogni traccia]

Noemi, con oltre quindici anni di carriera, ha vissuto numerose trasformazioni artistiche. La sua voce, inconfondibile e capace di emozionare, resta il fulcro della sua produzione. Con il settimo album “Nostalgia”, Noemi esplora un nuovo percorso, mixando pop contemporaneo con influenze blues e elettroniche, creando una nuova geografia musicale personale. La nostalgia, presente nel titolo, è vista come un ricordo positivo che illumina il presente. L’album alterna ballad avvolgenti a brani ritmati, mantenendo un legame con la sua identità vocale.

Il brano “Se t’innamori muori”, presentato a Sanremo 2025, esprime il dualismo tra passione e vulnerabilità. Scritto da Mahmood e Blanco, il pezzo esalta l’amore, paragonandolo a una “piccola morte” interiore. Altre tracce significative includono “Nostalgia” (feat. Neffa), che esplora il dialogo tra presente e passato, e “Bosco Verticale” (feat. Carl Brave), che introduce sonorità urbane. “Tutto il resto è noia” (feat. Tony Effe) affronta la nostalgia in modo semplice e diretto, mentre “La fine” unisce testi poetici a sonorità leggere.

L’album, pur presentando momenti intensi ed emozionanti, non sempre offre soluzioni melodiche innovative, rischiando di cadere in formule già esplorate. Composto da raffinati strati musicali, si conclude con “Parolaccia”, un inno alla leggerezza. Complessivamente, “Nostalgia” risulta un disco leggero e piacevole, confermando Noemi come un’artista di spicco nella scena musicale italiana.