Recensione NICCOLÒ FABI: Libertà negli occhi – Un’interpretazione profonda

Niccolò Fabi torna con il suo decimo album di inediti, Libertà negli occhi, a sette anni da Tradizione e Tradimento. L’opera si presenta come una riflessione matura e consapevole, più simile a un diario che a una semplice raccolta di canzoni. Il brano d’apertura, "Alba", introduce il tema centrale dell’album: la sospensione tra comprensione e cambiamento, invitando a riflettere su momenti di attesa e ascolto.

Registrato in un contesto di residenza creativa tra le montagne, il disco si delinea come un’esperienza di cristallizzazione del presente, dove il concetto di infanzia si trasforma in un archetipo emotivo. Musicalmente, l’album offre arrangiamenti minimali e suoni acustici, accompagnati da tocchi elettronici discreti, con un’armonia bilanciata che valorizza le parole.

Fabi, insieme ai collaboratori Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Emma Nolde e Cesare Augusto Giorgini, crea un’area di intimità musicale. Le sue liriche, cariche di tensione e ricerca della verità, affrontano temi come il tempo, la crescita e il desiderio di autenticità.

Il disco è accompagnato da un booklet fotografico di 56 pagine, che include testi e un racconto visivo dell’esperienza creativa. A 57 anni, Fabi lancia un messaggio di resistenza contro la superficialità della vita moderna, cercando di rimanere connesso alla meraviglia del presente.

L’album contiene brani che meritano attenzione come "L’amore capita", "Acqua che scorre" e "Casa di gemma", recensiti con voti alti, ma si consiglia di ascoltarlo tutto per apprezzarne l’interezza.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it