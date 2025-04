Recensione: MONDO MARCIO – “Fede”

Mondo Marcio è un artista attivo da oltre vent’anni, il cui album “Dentro alla scatola” del 2006 ha rivoluzionato la musica italiana, introducendo una nuova sensibilità lirica e sonora. Pioniere del rap come terapia personale, ha esplorato il proprio disagio esistenziale, rendendolo universale. Il rap, evolutosi negli anni, è diventato parte del mainstream, mentre Gian Marco Marcello, quasi quarantenne, torna con “Credo”, un disco che funge da testamento interiore.

L’album presenta un approccio diretto e a tratti brutale, ma con momenti di spiritualità. Si compone di dodici tracce che seguono un percorso narrativo diviso in tre tempi: presente, passato e futuro, simboleggiando un ciclo vitale. Il tema centrale è l’evoluzione spirituale e la relazione tra trasformazione dell’anima e esperienza fisica. “Credo” rappresenta una mappa personale in un mondo frammentato, affrontando temi come la perdita, la determinazione e la frustrazione contemporanea, con Milano come sfondo ambivalente.

Dal punto di vista produttivo, il disco è vario e coerente, con contributi di artisti come Jizz e Dibla, creando una sonorità tanto meditativa quanto incisiva. Le citazioni musicali arricchiscono l’esperienza senza risultare gratuite. Mondo definisce “Credo” come “l’arco dell’eroe del nostro film personale”, con una copertina simbolica che rappresenta fertilità e nascita. Anche se il risultato finale del disco è convincente a livello di flow, narrativa e coerenza poetica, presenta tensioni conflittuali e una mancanza di risoluzione, rendendolo un’opera viva e vulnerabile.